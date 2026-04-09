Feins-en-Gâtinais

Séance de sylvothérapie vivez votre 1er bain de forêt

Feins-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-25 2026-09-05

Vivez une expérience ressourçante au cœur de la nature loirétaine avec un bain de forêt guidé par Stéphanie. Initiez-vous à la sylvothérapie, ressourcez votre esprit et revitalisez votre corps en pleine conscience, en explorant les bienfaits apaisants des arbres lors de cette immersion sensorielle.

Offrez-vous une parenthèse ressourçante en pleine nature avec un bain de forêt guidé par Stéphanie Legaut (sylvothérapeuthe), une initiation à la sylvothérapie pour apaiser l’esprit et revitaliser le corps.

Lors de cette expérience immersive au coeur du Loiret, vous découvrirez les bienfaits des arbres sur le bien-être physique et émotionnel à travers des pratiques douces de connexion à la nature. Cette micro-aventure vous invite à expérimenter le mouvement en pleine conscience, à écouter les sons de la forêt, à ressentir l’énergie des arbres et à retrouver l’harmonie intérieure.

Un voyage sensoriel et apaisant, parfait pour ralentir, respirer et se recentrer. 15 .

Feins-en-Gâtinais 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 34 89 75 11 legautstephanie@gmail.com

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English :

Enjoy a rejuvenating experience in the heart of Loirétaine nature with a forest bath guided by Stéphanie. Introduce yourself to sylvotherapy, recharge your spirit and revitalize your body with full awareness, as you explore the soothing benefits of trees during this sensory immersion.

L’événement Séance de sylvothérapie vivez votre 1er bain de forêt Feins-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX