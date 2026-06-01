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Atelier de teinture Recherche colorée Croix

Atelier de teinture Recherche colorée Croix samedi 13 juin 2026.

Adresse : 60 avenue John Fitzgerald Kennedy

Ville : 59170 Croix

Département : Nord

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Croix

Atelier de teinture Recherche colorée

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:30:00
fin : 2026-06-13 14:30:00

Date(s) :
2026-06-13

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60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France   villacavrois@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Atelier de teinture Recherche colorée Croix a été mis à jour le 2026-05-28 par Hauts-de-France Tourisme

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