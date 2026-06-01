Atelier de teinture Recherche colorée Croix
Atelier de teinture Recherche colorée Croix samedi 13 juin 2026.
Croix
Atelier de teinture Recherche colorée
60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:30:00
fin : 2026-06-13 14:30:00
Date(s) :
2026-06-13
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60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France villacavrois@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement Atelier de teinture Recherche colorée Croix a été mis à jour le 2026-05-28 par Hauts-de-France Tourisme