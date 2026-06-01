Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Trame croisée villa Cavrois Usine Cavrois-Mahieu (Le Non-Lieu) Croix

Trame croisée villa Cavrois Usine Cavrois-Mahieu (Le Non-Lieu) Croix mardi 16 juin 2026.

Adresse : 60 avenue John Fitzgerald Kennedy

Ville : 59170 Croix

Département : Nord

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Croix

Trame croisée villa Cavrois Usine Cavrois-Mahieu (Le Non-Lieu)

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 12:30:00
fin : 2026-06-16 18:00:00

Date(s) :
2026-06-16

  .

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France   villacavrois@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Trame croisée villa Cavrois Usine Cavrois-Mahieu (Le Non-Lieu) Croix a été mis à jour le 2026-05-28 par Hauts-de-France Tourisme

À voir aussi à Croix (Nord)