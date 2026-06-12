Atelier de vannerie à Felzins Felzins
Atelier de vannerie à Felzins Felzins dimanche 14 juin 2026.
Felzins
Atelier de vannerie à Felzins
Le Bourg Felzins Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif famille
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Nicolas Dettwiller propose une initiation à la vannerie autour de la réalisation d’un plateau en osier et plantes sauvages
Nicolas Dettwiller propose une initiation à la vannerie autour de la réalisation d’un plateau en osier et plantes sauvages. Cet atelier accessible aux débutants permet de découvrir les techniques de tressage végétal dans une ambiance conviviale. L’activité est ouverte aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans.
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Le Bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12
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