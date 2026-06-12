Atelier de vannerie à Felzins Felzins

Felzins

Atelier de vannerie à Felzins

Le Bourg Felzins Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif famille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Nicolas Dettwiller propose une initiation à la vannerie autour de la réalisation d’un plateau en osier et plantes sauvages

Nicolas Dettwiller propose une initiation à la vannerie autour de la réalisation d’un plateau en osier et plantes sauvages. Cet atelier accessible aux débutants permet de découvrir les techniques de tressage végétal dans une ambiance conviviale. L’activité est ouverte aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans.

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Le Bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12

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