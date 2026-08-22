Atelier Déco Halloween Neufchâteau
jeudi 22 octobre 2026 · Neufchâteau
Informations pratiques
Neufchâteau
Atelier Déco Halloween
8 avenue Jean Jaurès Neufchâteau Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22 16:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Les enfants sont invités à venir créer, inventer des fantômes, chauves-souris et autres créatures pour préparer la décoration d’Halloween.
Places limitées de 4 à 12 participants à partir de 6 ans
RDV à la Maison de la Culture et des Loisirs de Neufchâteau
Pour cet atelier, tout le matériel est fourni !
Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des VosgesEnfants
20 .
8 avenue Jean Jaurès Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 9 52 59 37 50 mcl88300@mclneufchateau.fr
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English :
Children are invited to come and create and invent ghosts, bats, and other creatures to help decorate for Halloween.
Limited spaces: 4 to 12 participants, ages 6 and up
Meet at the Maison de la Culture et des Loisirs in Neufchâteau
All materials are provided for this workshop!
Reservations are required through the Western Vosges Tourist Office
L’événement Atelier Déco Halloween Neufchâteau a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES
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