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Atelier décoration de citrouilles Gavray Gavray-sur-Sienne

mercredi 14 octobre 2026 · Gavray · Gavray-sur-Sienne

Atelier décoration de citrouilles Gavray Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Gavray
Adresse
10 Place de la Mairie
Ville
50450 Gavray-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Gavray-sur-Sienne

Atelier décoration de citrouilles

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Atelier décoration de citrouilles à Gavray-sur-Sienne.   .

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96  gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Atelier décoration de citrouilles

L’événement Atelier décoration de citrouilles Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme

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