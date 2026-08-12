AGENDA · Gavray-sur-Sienne
Atelier décoration de citrouilles Gavray Gavray-sur-Sienne
mercredi 14 octobre 2026 · Gavray · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
Atelier décoration de citrouilles
Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Atelier décoration de citrouilles à Gavray-sur-Sienne. .
Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com
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English : Atelier décoration de citrouilles
L’événement Atelier décoration de citrouilles Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme
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