Atelier Décoration participative à Montaudin Médiathèque de Montaudin Montaudin
mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque de Montaudin · Montaudin
Informations pratiques
Montaudin
Atelier Décoration participative à Montaudin
Médiathèque de Montaudin 1 Place de l’Église Montaudin Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01
fin : 2026-11-23
Date(s) :
2026-12-01
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Gratuit / tout public .
Médiathèque de Montaudin 1 Place de l’Église Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.montaudin@bocage-mayennais.fr
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English :
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L’événement Atelier Décoration participative à Montaudin Montaudin a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme