Atelier Décoration participative à Montaudin Médiathèque de Montaudin Montaudin

Informations pratiques

Montaudin

Atelier Décoration participative à Montaudin

Médiathèque de Montaudin 1 Place de l’Église Montaudin Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-11-23

Date(s) :

2026-12-01

Participez à la décoration de la médiathèque de Montaudin

Vous aimez la magie de Noël ? Nous aussi !

Aidez-nous à décorer la médiathèque de Montaudin, pendant les horaires d’ouverture.

Gratuit / tout public .

Médiathèque de Montaudin 1 Place de l’Église Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.montaudin@bocage-mayennais.fr

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English :

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L’événement Atelier Décoration participative à Montaudin Montaudin a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme