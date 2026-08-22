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AGENDA · Montaudin

Atelier Décoration participative à Montaudin Médiathèque de Montaudin Montaudin

mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque de Montaudin · Montaudin

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
lundi 23 novembre 2026
Lieu
Médiathèque de Montaudin
Adresse
1 Place de l'Église
Ville
53220 Montaudin
Département
Mayenne
Tarif

Montaudin

Atelier Décoration participative à Montaudin

Médiathèque de Montaudin 1 Place de l’Église Montaudin Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01
fin : 2026-11-23

Date(s) :
2026-12-01

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Aidez-nous à décorer la médiathèque de Montaudin, pendant les horaires d’ouverture.

Gratuit / tout public   .

Médiathèque de Montaudin 1 Place de l’Église Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50  mediatheque.montaudin@bocage-mayennais.fr

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English :

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L’événement Atelier Décoration participative à Montaudin Montaudin a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme

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