Atelier Découp’Art, découverte et techniques scrapbooking

Médiathèque Saint Denis d’Oléron 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-25

Un samedi par mois, de 10h à 12h, retrouvez Pascale pour un atelier autour du papier et à la découverte du scrapbooking.

Médiathèque Saint Denis d’Oléron 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English : Découp’Art workshop, discovery and scrapbooking techniques

One Saturday a month, from 10am to 12pm, join Pascale for a workshop on paper and scrapbooking.

