Médiathèque Saint Denis d’Oléron 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Un samedi par mois, de 10h à 12h, retrouvez Pascale pour un atelier autour du papier et à la découverte du scrapbooking.
Médiathèque Saint Denis d’Oléron 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr
English : Découp’Art workshop, discovery and scrapbooking techniques
One Saturday a month, from 10am to 12pm, join Pascale for a workshop on paper and scrapbooking.
