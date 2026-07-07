Atelier découverte Cartes postales mécaniques Espace des sciences de Morlaix Morlaix
jeudi 16 juillet 2026 · Espace des sciences de Morlaix · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Atelier découverte Cartes postales mécaniques
Espace des sciences de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-08-13 11:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Découpez, assemblez, mettez en couleur… et donnez vie au papier !
Comment un simple geste tirer, tourner, faire glisser peut-il produire un mouvement ?
Aux côtés d’une médiatrice scientifique, observez les anciennes machines de la Manufacture et découvrez comment certains mécanismes (engrenages, cames, systèmes bielle-manivelle) transforment le mouvement.
Place ensuite à la création ! Découpez, assemblez, coloriez et inventez votre propre carte postale animée en papier. Tirettes, roues, pliages… à vous de jouer avec les mécanismes pour donner vie à votre création. Repartez avec une œuvre unique, réalisée de vos mains un souvenir original de votre visite ou une carte à envoyer pour partager vos vacances.
Jeudis 16, 23 et 30 juillet, puis 6 et 13 août à 10h30.
À partager en famille, dès 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Durée 1 h.
/! 5 € en + du billet d’entrée, sur réservation.
Un atelier pour
• Comprendre le mouvement
• Expérimenter en manipulant
• Créer une carte animée à emporter chez soi .
Espace des sciences de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27
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English :
L’événement Atelier découverte Cartes postales mécaniques Morlaix a été mis à jour le 2026-07-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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