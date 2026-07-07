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AGENDA · Morlaix

Atelier découverte Cartes postales mécaniques Espace des sciences de Morlaix Morlaix

jeudi 16 juillet 2026 · Espace des sciences de Morlaix · Morlaix

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Espace des sciences de Morlaix
Adresse
42 Quai du Léon
Ville
29600 Morlaix
Département
Finistère
Tarif

Morlaix

Atelier découverte Cartes postales mécaniques

Espace des sciences de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Découpez, assemblez, mettez en couleur… et donnez vie au papier !
Comment un simple geste tirer, tourner, faire glisser peut-il produire un mouvement ?
Aux côtés d’une médiatrice scientifique, observez les anciennes machines de la Manufacture et découvrez comment certains mécanismes (engrenages, cames, systèmes bielle-manivelle) transforment le mouvement.

Place ensuite à la création ! Découpez, assemblez, coloriez et inventez votre propre carte postale animée en papier. Tirettes, roues, pliages… à vous de jouer avec les mécanismes pour donner vie à votre création. Repartez avec une œuvre unique, réalisée de vos mains un souvenir original de votre visite ou une carte à envoyer pour partager vos vacances.

Jeudis 16, 23 et 30 juillet, puis 6 et 13 août à 10h30.
À partager en famille, dès 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Durée 1 h.
/! 5 € en + du billet d’entrée, sur réservation.

Un atelier pour
• Comprendre le mouvement
• Expérimenter en manipulant
• Créer une carte animée à emporter chez soi   .

Espace des sciences de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27 

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English :

L’événement Atelier découverte Cartes postales mécaniques Morlaix a été mis à jour le 2026-07-04 par OT BAIE DE MORLAIX

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