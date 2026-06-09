Atelier découverte Cendréa Nature stal vrac Lesneven
Atelier découverte Cendréa Nature stal vrac Lesneven lundi 13 juillet 2026.
Lesneven
Atelier découverte Cendréa Nature
stal vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez découvrir des produits ménagers issus de cendres de bois, de Cendréa Nature (label Nature&Progrès).
Les produits Cendréa Nature sont conçus pour celles et ceux qui cherchent à protéger leur santé et
l’environnement sans compromettre l’efficacité.
Fabriqués à partir d’ingrédients naturels, leurs produits offrent une alternative 100% écologique aux produits industriels nocifs.
Une approche durable qui respecte autant notre santé que notre planète. .
stal vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 67 28 18 41
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English :
L’événement Atelier découverte Cendréa Nature Lesneven a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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