Les P’tites oreilles de René partent en voyage ! rue Dixmude Lesneven

Informations pratiques

Lesneven

Les P’tites oreilles de René partent en voyage !

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Histoires et comptines pour les 0-3 ans, sur le thème du départ en vacances ! .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Les P’tites oreilles de René partent en voyage ! Lesneven a été mis à jour le 2026-07-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne