AGENDA · Lesneven
Les P’tites oreilles de René partent en voyage ! rue Dixmude Lesneven
samedi 11 juillet 2026 · rue Dixmude · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Les P’tites oreilles de René partent en voyage !
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Histoires et comptines pour les 0-3 ans, sur le thème du départ en vacances ! .
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Les P’tites oreilles de René partent en voyage ! Lesneven a été mis à jour le 2026-07-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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