UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lesneven

Les P’tites oreilles de René partent en voyage ! rue Dixmude Lesneven

samedi 11 juillet 2026 · rue Dixmude · Lesneven

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
rue Dixmude
Adresse
Médiathèque René Pétillon
Ville
29260 Lesneven
Département
Finistère
Tarif

Lesneven

Les P’tites oreilles de René partent en voyage !

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Histoires et comptines pour les 0-3 ans, sur le thème du départ en vacances !   .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les P’tites oreilles de René partent en voyage ! Lesneven a été mis à jour le 2026-07-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

À voir aussi à Lesneven (Finistère)