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Atelier découverte produits cosmétiques Lorj Stal Vrac Lesneven

Atelier découverte produits cosmétiques Lorj Stal Vrac Lesneven lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Stal Vrac

Adresse : 9 Rue du Comte Even

Ville : 29260 Lesneven

Département : Finistère

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Tarif :

Lesneven

Atelier découverte produits cosmétiques Lorj

Stal Vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Venez découvrir Lorj, des produits de beauté à base de céréales, parce que l’orge est connue depuis toujours pour sa richesse en vitamines et oligo-éléments aux propriétés hydratantes, régénérantes et antioxydantes. Venez découvrir leurs produits crème visage, soin du corps, huile sèche, savon, complément alimentaire…
Marque cultivée et fabriquée à Ploeuc-L’Hermitage. Végétalien, sans perturbateurs endocriniens. 100% naturel.   .

Stal Vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 67 28 18 41 

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English :

L’événement Atelier découverte produits cosmétiques Lorj Lesneven a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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