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Atelier artistique Fresque colorée Manoir de Kerlaouen Lesneven

Atelier artistique Fresque colorée Manoir de Kerlaouen Lesneven vendredi 24 juillet 2026.

Lieu
Manoir de Kerlaouen
Adresse
48 rue Général de Gaulle
Ville
29260 Lesneven
Département
Finistère
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Lesneven

Atelier artistique Fresque colorée

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 11:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Après une petite visite de l’exposition, on prend les craies pour tracer au sol des images colorées !

Sur réservation Conseillé aux 6 ans et plus   .

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91 

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English :

L’événement Atelier artistique Fresque colorée Lesneven a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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