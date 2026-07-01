Dédicace de la bande dessinée Les irradiés de l’Ile Longue Librairie Saint-Christophe Lesneven
lundi 20 juillet 2026 · Librairie Saint-Christophe · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Dédicace de la bande dessinée Les irradiés de l’Ile Longue
Librairie Saint-Christophe 11 rue du General de Gaulle Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Carole Collinet et Eric Appéré seront à la librairie Saint-Christophe et dédicaceront la bande dessinée Les irradiés de l’Ile Longue parue chez Dargaud.
Dans les années 60, le général de Gaulle choisit l’île Longue pour y implanter une base de sous-marins nucléaires. De 1972 à 1996, les ouvriers assemblent ces sous-marins sans protection, tenus dans l’ignorance des risques sanitaires. En 1996, ils cessent le travail et affrontent les responsables militaires du site. .
Librairie Saint-Christophe 11 rue du General de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 83 01 97
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English :
L’événement Dédicace de la bande dessinée Les irradiés de l’Ile Longue Lesneven a été mis à jour le 2026-07-15 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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