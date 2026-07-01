Dédicace de la bande dessinée Les irradiés de l’Ile Longue Librairie Saint-Christophe Lesneven

Informations pratiques

Lesneven

Dédicace de la bande dessinée Les irradiés de l’Ile Longue

Librairie Saint-Christophe 11 rue du General de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Carole Collinet et Eric Appéré seront à la librairie Saint-Christophe et dédicaceront la bande dessinée Les irradiés de l’Ile Longue parue chez Dargaud.

Dans les années 60, le général de Gaulle choisit l’île Longue pour y implanter une base de sous-marins nucléaires. De 1972 à 1996, les ouvriers assemblent ces sous-marins sans protection, tenus dans l’ignorance des risques sanitaires. En 1996, ils cessent le travail et affrontent les responsables militaires du site. .

Librairie Saint-Christophe 11 rue du General de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 83 01 97

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English :

L’événement Dédicace de la bande dessinée Les irradiés de l’Ile Longue Lesneven a été mis à jour le 2026-07-15 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne