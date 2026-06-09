Atelier dégustation des biscuits Breizhine Stal Vrac Lesneven

Lesneven

Atelier dégustation des biscuits Breizhine

Stal Vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Dégustation des biscuits Breizhine de Plougastel.

Venez goûter des saveurs d’antan, le goût unique du sarrasin, du croustillant et du moelleux, dans des recettes traditionnelles revisitées pour le plus grand plaisir de nos palais. Breizhine une entreprise responsable forte de son ancrage local, des cultures certifiées Agriculture Biologique, des emballages éco-responsables et de la solidarité avec nos confrères paysans. .

Stal Vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 67 28 18 41

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English :

L’événement Atelier dégustation des biscuits Breizhine Lesneven a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne