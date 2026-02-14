Atelier/Découverte Circuit des chapelles Lanvellec
Atelier/Découverte Circuit des chapelles Lanvellec vendredi 7 août 2026.
Lanvellec
Atelier/Découverte Circuit des chapelles
Chapelle Saint-Maudez Lanvellec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
À partir de mon travail artistique installé dans la chapelle, je propose d’expliquer la singularité de ma démarche du délitement de vêtements en reliques précieuses. C’est dans un premier temps, le temps long de la transformation naturelle des textiles, puis dans un second temps vient ma démarche d’archéologie, métamorphoses par différentes étapes délicates. Enfin le temps de mes créations artistiques où il est nécessaire pour moi de raconter une histoire pour chacune de mes œuvres. Mes explications seront illustrées par des textiles permettant de suivre les différentes étapes de création. .
Chapelle Saint-Maudez Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier/Découverte Circuit des chapelles Lanvellec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Lanvellec (Côtes-d'Armor)
- Visite commentée au Château de Rosanbo Lanvellec 14 juin 2026
- Atelier Les petits âniers La combe aux ânes Lanvellec 6 juillet 2026
- Atelier petits fermiers Traou Deffen Lanvellec 6 juillet 2026
- Visite ferme pédagogique et atelier nourrissage des animaux La Combe aux Ânes Lanvellec 6 juillet 2026
- Atelier bébés fermiers 0 à 4 ans La Combe aux Ânes Lanvellec 6 juillet 2026