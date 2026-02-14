Lanvellec

Atelier/Découverte Circuit des chapelles

Chapelle Saint-Maudez Lanvellec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

À partir de mon travail artistique installé dans la chapelle, je propose d’expliquer la singularité de ma démarche du délitement de vêtements en reliques précieuses. C’est dans un premier temps, le temps long de la transformation naturelle des textiles, puis dans un second temps vient ma démarche d’archéologie, métamorphoses par différentes étapes délicates. Enfin le temps de mes créations artistiques où il est nécessaire pour moi de raconter une histoire pour chacune de mes œuvres. Mes explications seront illustrées par des textiles permettant de suivre les différentes étapes de création. .

Chapelle Saint-Maudez Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Atelier/Découverte Circuit des chapelles Lanvellec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose