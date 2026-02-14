Nozicaä Circuit des chapelles Saint-Carré Lanvellec

Lanvellec

Nozicaä Circuit des chapelles

Saint-Carré Chapelle ND-de-Pitié Lanvellec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Trio breton mêlant flûte en bois, guitare et voix, Nozicaä puise dans la tradition à danser pour mieux la réinventer. Une musique de transe, teintée d’écologie et de pacifisme, comme un écho au Miyazaki.

Après trois ans à jouer en duo flûte traversière en bois et guitare, Baptiste Barbier et Dorian Creignou se sont entourés de la voix de Sterenn Diridollou, pour apporter une nouvelle profondeur à leur musique.Le groupe propose un répertoire où traditions et innovations se rejoignent harmonieusement. Pour cela, ils puisent leur inspiration dans le fond traditionnel de musique bretonne à danser qu’ils agrémentent de compositions originales en cherchant à préserver l’esprit de cette culture musicale et de son lien fort à la transe et à la danse.Enfin, Nozicaä n’est pas sans allusions au célèbre dessin animé de Miyazaki et aux questionnements qu’il pose sur l’évolution de la société au travers de thèmes comme l’écologie ou le pacifisme. Ces thématiques se retrouvent dans les textes des chansons utilisés par le trio pour accompagner les différentes danses qu’ils vous proposent. .

Saint-Carré Chapelle ND-de-Pitié Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Nozicaä Circuit des chapelles Lanvellec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose