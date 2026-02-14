Visites de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié Circuit des chapelles Lanvellec
Visites de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié Circuit des chapelles Lanvellec jeudi 23 juillet 2026.
Lanvellec
Visites de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié Circuit des chapelles
Chapelle de ND-de-Pitié Lanvellec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Venez découvrir la chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Saint-Carré lors d’une visite guidée animée par les bénévoles passionnés de l’association de sauvegarde. Ils vous feront revivre l’histoire de ce joyau du XVIIe siècle et vous dévoileront les secrets de son intérieur retables sculptés, statues de saint Jean-Baptiste, saint Yves et sainte Anne, voûte lambrissée aux entraits peints en 1890, et les mystérieuses chaînes d’un bagnard miraculeusement gracié. Une rencontre humaine et patrimoniale inoubliable ! .
Chapelle de ND-de-Pitié Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Visites de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié Circuit des chapelles Lanvellec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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