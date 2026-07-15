Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Atelier découverte créatif

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Les jeunes participent à une activité créative. Dessin, peinture, bricolage, création manuelle et bien plus encore. Un moment d’expression et de détente pour développer son imagination, expérimenter de nouvelles techniques et partager un temps convivial.

Sur inscription à la Maison du Patrimoine ou à l’office de tourisme. 10 participants max. 2€ .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

Young people take part in creative activities. Drawing, painting, crafts, arts and crafts, and much more. A time for self-expression and relaxation to develop their imagination, experiment with new techniques, and enjoy each other’s company.

L’événement Atelier découverte créatif Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT de St Lary|CDT65