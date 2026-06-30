Conférence sur l’aménagement des lacs en montagne SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Conférence sur l’aménagement des lacs en montagne

SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

L’aménagement de la montagne pour permettre le développement des activités humaines en plaine. Déjà le problème de l’eau ! Seconde moitié du 19e siècle débute dans la haute vallée d’Aure puis celle du Louron, l’histoire de la conquête de l’eau. Les plaines rurales de Gascogne ont soif, il faut alimenter le plateau de Lannemezan qui les irriguent avec de l’eau des Pyrénées proches. Le canal de la Neste est construit et, au-delà pour assurer un débit permanent et régulier, des barrages sont bâtis en montagne. Pendant un siècle l’Etat via les ingénieurs des Ponts et chaussées va ainsi construire des réservoirs, bouleversant les paysages Orédon, Caillaouas (en deux temps), Aumar, Cap-de-Long (en deux épisodes), Aubert, Oule avec la centrale hydroélectrique d’Eget sont autant de lacs qui vont être utilisés par l’homme pour gagner sa conquête de l’eau. Une aventure humaine et technologique pour obtenir une denrée déjà rare dans le piémont. Le prix de l’eau !

Gratuit dans la limite des places disponibles

.

SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The development of the mountains to enable the expansion of human activities in the lowlands. Already, the water problem! The second half of the 19th century saw the beginning of the history of water harnessing in the upper Aure Valley, followed by the Louron Valley. The rural plains of Gascony were parched; it was necessary to supply the Lannemezan Plateau, which irrigated them, with water from the nearby Pyrenees. The Neste Canal was built, and, to ensure a constant and steady flow, dams were constructed in the mountains. For a century, the government—through the engineers of the Ponts et Chaussées—would thus build reservoirs, radically transforming the landscapes: Orédon, Caillaouas (in two phases), Aumar, Cap-de-Long (in two phases), Aubert, and Oule—along with the Eget hydroelectric plant—are all lakes that would be harnessed by humans in their quest to conquer water. A human and technological endeavor to secure a resource that was already scarce in the foothills. The price of water!

Free admission, subject to availability

L’événement Conférence sur l’aménagement des lacs en montagne Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-24 par Parc National des Pyrénées|CDT65