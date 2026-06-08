Opening Bike Park SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Opening Bike Park

SAINT-LARY-SOULAN Bike Park Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Événement porté par l’association Team No Mazout pour lancer officiellement la saison VTT au Bike Park ! Rendez-vous à partir de 10h au TS du Bouleau pour une journée gratuite placée sous le signe du ride, du partage et de la convivialité. Venez avec votre matériel ou profitez des loueurs présents sur la station.

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SAINT-LARY-SOULAN Bike Park Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie teamnomazout@gmail.com

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English :

Event organized by the Team No Mazout association to officially launch the mountain bike season at the Bike Park! Join us from 10am at TS du Bouleau for a free day of riding, sharing and conviviality. Bring your own equipment, or take advantage of the rental outlets on site.

L’événement Opening Bike Park Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-08 par OT de St Lary|CDT65