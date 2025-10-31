Salmo Trek 2026 SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Salmo Trek 2026

SAINT-LARY-SOULAN Massif du Néouvielle Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

2026-07-03

Rendez-vous dans le massif de Néouvielle, au cœur des Pyrénées, pour une aventure extrême, pour une expérience inédite La Salmo Trek, une compétition FFPS hors-norme de pêche des salmonidés aux leurres ou à la mouche en haute montage et en autosuffisance !

English :

Meet us in the Néouvielle massif, in the heart of the Pyrenees, for an extreme adventure, for an unprecedented experience: the Salmo Trek, an extraordinary FFPS competition to fish for salmonids with lures or flies in high mountings and in self-sufficiency!

German :

Wir treffen uns im Néouvielle-Massiv, im Herzen der Pyrenäen, zu einem extremen Abenteuer, zu einer noch nie dagewesenen Erfahrung: Der Salmo Trek, ein außergewöhnlicher FFPS-Wettbewerb für Salmonidenfischerei mit Köder oder Fliege in hoher Montage und Selbstversorgung!

Italiano :

Unitevi a noi nel massiccio della Néouvielle, nel cuore dei Pirenei, per un’avventura estrema, per un’esperienza senza precedenti: il Salmo Trek, una straordinaria gara FFPS di pesca ai salmonidi con esche o mosche in alta montagna e in autosufficienza!

Espanol :

Únase a nosotros en el macizo de Néouvielle, en el corazón de los Pirineos, para una aventura extrema, para una experiencia sin precedentes: el Salmo Trek, ¡una extraordinaria competición FFPS de pesca de salmónidos con señuelos o moscas en monte alto y en autosuficiencia!

