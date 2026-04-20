Saint-Lary-Soulan

Cyclosportive La Pyrénéenne

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le 5 juillet, deux parcours chronométrés vous mèneront sur les traces des plus beaux cols du Tour, avec une montée finale vers le Hautacam pour les plus motivés. Une CycloRando non chronométrée, accessible à tous les niveaux et ouverte aux VAE, est également proposée pour profiter du paysage sans chrono.

Tout au long du parcours, les coureurs traverseront plusieurs communes emblématiques des vallées pyrénéennes, dont Saint-Lary dès 9h15 jusqu’à fin de matinée.

Au programme ravitaillements gourmands au sommet de chaque col, repas chaud à l’arrivée, tombola, dossard personnalisé, etc.

Infos inscriptions https://www.lapyreneennecyclo.com/

Mail la.pyreneenne65@orange.fr .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

On July 5, two timed routes will take you in the footsteps of the Tour’s most beautiful passes, with a final climb to Hautacam for the most motivated. A non-timed CycloRando, accessible to all levels and open to VAEs, is also on offer to enjoy the scenery without a stopwatch.

Along the way, riders will pass through a number of emblematic towns in the Pyrenean valleys, including Saint-Lary from 9.15 a.m. until late morning.

On the program: gourmet refreshments at the top of each pass, hot meal at the finish, tombola, personalized race number, etc.

L’événement Cyclosportive La Pyrénéenne Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-20 par OT de St Lary|CDT65