Informations pratiques

Aragnouet

Atelier découverte cyanographie

Hameau Chaubère ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06 16:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Découverte de la cyanographie, ancien procédé photographique aux tirages bleu de Prusse. Après un temps de collecte de fleurs de montagne, vous réaliserez votre cyanotype dans l’atelier de Camille Romera, créatrice locale. Un trait d’union entre nature et patrimoine en haute vallée d’Aure.

Sur réservation (06 80 42 52 69) .

Hameau Chaubère ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Discover cyanotype, an old photographic process that produces Prussian blue prints. After spending some time collecting mountain flowers, you’ll create your own cyanotype in the studio of Camille Romera, a local artist. A bridge between nature and heritage in the Upper Aure Valley.

L’événement Atelier découverte cyanographie Aragnouet a été mis à jour le 2026-07-15 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65