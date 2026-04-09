Grand Raid des Pyrénées à la station Aragnouet

Aragnouet

Grand Raid des Pyrénées

à la station PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 07:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

GRP 2025

JEUDI 20 AOUT 2026

5h30 Piau, centre de la station départ du Tour du Moudang (60 KM) arrivée échelonnée à Vielle-Aure .

7h30 –Saint-Lary, chemin de Vielle-Aure départ des navettes d’acheminement pour le départ du Tour de la Géla

8h30 Piau, centre de la station départ du Tour de la Géla

16h00 21h00 Piau navettes retour du Tour de la Gela (toutes les 1h30)

17h00 18h00 Piau podiums, remise des trophées du Tour de la Géla

VENDREDI 21 AOUT 2026

6h00 Saint-Lary, Parking camping-car chemin de Vielle-Aure départ des navettes d’acheminement pour le départ du Tour des Cirques.

7h00 Piau, centre de la station départ du Tour des Cirques.

TOUTES LES COURSES depuis Vielle-Aure https://www.grandraidpyrenees.com/fr/coursesgrp/

Ultra Tour 174km– 1000 coureurs max 50h (départ le vendredi à 5h) D+10400.

Ultra Tour 160km en relais 250 équipes de 4 coureurs max 44h (départ le vendredi à 5h) D+10400.

Tour des Cirques 120 km 800 coureurs max 41h (départ de Piau le vendredi à 7h) D+7500.

Tour des Lacs 80 km 1 400 coureurs max 25h (départ le samedi à 5h) D+5100.

Tour du Moudang 60 km 800 coureurs max 17h (départ le jeudi à 5h30) D+3500.

Tour de la Gela 42 km 800 coureurs max 12h30 (départ de Piau le jeudi à 8h30) D+3400.

Tour du Néouvielle 43 km 1 400 coureurs max 12h (départ le vendredi à 8h de Saint-Lary) D+2400.

Créé en 2025 Tour du Bastan 53 km 1000 coureurs max 16h (départ jeudi 20/08 à 7h00 au Pla d’Adet) D+3000. .

à la station PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GRP 2025

THURSDAY AUGUST 20, 2026

5h30 ? Piau, resort center: departure of the Tour du Moudang (60 KM), staggered arrival at Vielle-Aure.

7:30 a.m. Saint-Lary, chemin de Vielle-Aure: departure of shuttle buses for the Tour de la Géla

8h30 ? Piau, resort center: departure of the Tour de la Géla

4:00 pm ? 9:00 pm ? Piau: return shuttles for Tour de la Gela (every 1h30)

17h00 ? 18h00 ? Piau: podiums, presentation of Tour de la Géla trophies

FRIDAY AUGUST 21, 2026

6h00 ? Saint-Lary, caravan park on chemin de Vielle-Aure: departure of shuttle buses for the start of the Tour des Cirques.

7h00 ? Piau, resort center: departure of the Tour des Cirques.

L’événement Grand Raid des Pyrénées Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de Piau-Engaly|CDT65