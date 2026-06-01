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Fête de la Saint Jean à Aragnouet Aragnouet Village Aragnouet

Fête de la Saint Jean à Aragnouet Aragnouet Village Aragnouet vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Aragnouet Village

Adresse : ARAGNOUET

Ville : 65170 Aragnouet

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Aragnouet

Fête de la Saint Jean à Aragnouet

Aragnouet Village ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26 02:00:00

Date(s) :
2026-06-26

ARAGNOUET EN FETE grillades de la Saint Jean!
Programme détaillé sur l’instagram du Comité des Fêtes d’Aragnouet.
Vendredi 26 juin 2026
– 19h30 Apéro
– 20h30 Grillades du Comité coeur de canard et saucisses 
   RESERVATION au 06 47 79 64 18
– 21h30 Diffusion de match FRANCE-NORVEGE
– 23H00 Allumage du Feu de la Saint Jean!
Soirée animée par ETHS BANDOLETHS
– Buvette sur place tout au long de la soirée. Venez retrouver la géniale équipe du Comité des Fêtes d’Aragnouet, qui vous accueillera avec le sourire et la bonne humeur.
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Aragnouet Village ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 62 63 

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English :

ARAGNOUET EN FETE: Saint Jean grills!
Detailed program on instagram of the Comité des Fêtes d’Aragnouet.
Friday June 26, 2026
– 19h30 Aperitif
– 8:30 pm: Committee barbecue: duck heart and sausages
RESERVATION 06 47 79 64 18
– 9:30pm: FRANCE-NORWAY match broadcast
– 23H00 Lighting of the Saint Jean bonfire!
Evening entertainment by ETHS BANDOLETHS
– Refreshment bar on site throughout the evening. Come and meet the great team of the Comité des Fêtes d’Aragnouet, who will welcome you with a smile and a good mood.

L’événement Fête de la Saint Jean à Aragnouet Aragnouet a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de Piau-Engaly|CDT65

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