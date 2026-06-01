Aragnouet

Fête de la Saint Jean à Aragnouet

Aragnouet Village ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26 02:00:00

Date(s) :

2026-06-26

ARAGNOUET EN FETE grillades de la Saint Jean!

Programme détaillé sur l’instagram du Comité des Fêtes d’Aragnouet.

Vendredi 26 juin 2026

– 19h30 Apéro

– 20h30 Grillades du Comité coeur de canard et saucisses

RESERVATION au 06 47 79 64 18

– 21h30 Diffusion de match FRANCE-NORVEGE

– 23H00 Allumage du Feu de la Saint Jean!

Soirée animée par ETHS BANDOLETHS

– Buvette sur place tout au long de la soirée. Venez retrouver la géniale équipe du Comité des Fêtes d’Aragnouet, qui vous accueillera avec le sourire et la bonne humeur.

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Aragnouet Village ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 62 63

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English :

ARAGNOUET EN FETE: Saint Jean grills!

Detailed program on instagram of the Comité des Fêtes d’Aragnouet.

Friday June 26, 2026

– 19h30 Aperitif

– 8:30 pm: Committee barbecue: duck heart and sausages

RESERVATION 06 47 79 64 18

– 9:30pm: FRANCE-NORWAY match broadcast

– 23H00 Lighting of the Saint Jean bonfire!

Evening entertainment by ETHS BANDOLETHS

– Refreshment bar on site throughout the evening. Come and meet the great team of the Comité des Fêtes d’Aragnouet, who will welcome you with a smile and a good mood.

L’événement Fête de la Saint Jean à Aragnouet Aragnouet a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de Piau-Engaly|CDT65