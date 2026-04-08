Piau Montagne propre Piau Engaly Aragnouet

Aragnouet

Piau Montagne propre

Piau Engaly PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

INSCRIPTIONS EN LIGNE- NPY: https://www.n-py.com/fr/ete/piau-engaly/operation-montagne-propre

Limité à 150 participants! Prévoir 1 paire de gants afin de ramasser les déchets en toute sécurité ! Montagne Propre le 04 juillet à Piau-Engaly. 9h00 -14h00.

13h Grillades offertes (pensez à l’entrée et au dessert !). Aux côtés de nombreux participants, venez contribuer au ramassage des déchets sur les sentiers et dans les espaces naturels autour de la station. Chaque geste compte pour préserver la beauté unique de notre massif des Pyrénées ! Montagne Propre, c’est agir concrètement pour la planète! Partager un moment convivial en pleine nature! Sensibiliser petits et grands à la protection de l’environnement!

Tirage au sort pour les participants et faire gagner 8 forfaits saison Hiver 26/27.

Animation l’après-midi Les participants auront la chance de profiter des activités proposées par Piau Aventure.

Consultez le programme détaillé sur notre site Piau. sous réserve de modification au 08/04/2026

Grand nettoyage de printemps dans les Pyrénées. Avec Montagne Propre , N’PY organise chaque année une journée de nettoyage de déchets et de sensibilisation à la préservation de l’environnement dans les stations de la chaîne des Pyrénées.

9h Accueil des participants avec petit déjeuner et présentation du déroulé de la journée.

9h30 Départ des groupes.

Cette année, un âne sera présent pour vous aider à porter les déchets.

Vers 12h Remise des sacs, caractérisation des déchets et pesée.

13h Grillades offertes (pensez à l’entrée et au dessert !)

Animation l’après-midi Les participants auront la chance de profiter des activités proposées par Piau Aventure.

En accès gratuit

Mini-Golf, Practice, Rugby Golf et aire multi-jeux

En accès payant (nécessitant la présence de notre animateur)

Le biathlon

Le Corde Game

Le Disc Golf

Un tirage au sort sera organisé parmi les participants pour faire gagner 8 forfaits saison pour l’hiver 26/27

Nous vous recommandons d’apporter une paire de gants afin de ramasser les déchets en toute sécurité ! .

Piau Engaly PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69

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English :

ONLINE REGISTRATION NPY: https://www.n-py.com/fr/ete/piau-engaly/operation-montagne-propre

Limited to 150 participants! Please bring: 1 pair of gloves for safe garbage collection! Montagne Propre on July 04 at Piau-Engaly. 9:00 am 2:00 pm.

1pm: Free barbecue (don’t forget your appetizer and dessert!). Join a host of other participants and help collect garbage on the trails and in the natural areas around the resort. Every gesture counts in preserving the unique beauty of our Pyrenean massif! Montagne Propre means: taking concrete action for the planet! Sharing a convivial moment in the heart of nature! Raising environmental awareness among young and old!

Participants will be entered in a draw to win 8 Winter 26/27 season passes.

Afternoon entertainment: Participants will have the chance to take part in activities organized by Piau Aventure.

See the detailed program on our Piau website. subject to change on 08/04/2026

L’événement Piau Montagne propre Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Piau-Engaly|CDT65