Pot de bienvenue les dimanches d’été à Piau PIAU ENGALY Aragnouet

Aragnouet

Pot de bienvenue les dimanches d’été à Piau

PIAU ENGALY Centre station Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:30:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Marion notre sympathique animatrice vous invite les dimanches du 05/07/26 au 23/08/26 autour d’un Pot d’Accueil offert par la station, afin de partager un bon moment pour fêter votre arrivée! Tout le monde est bienvenu!

Pot d’accueil de bienvenue pour tous les vacanciers , rendez-vous centre station près de l’Office de Tourisme à 17h30.

Un moment de partage durant lequel notre fantastique animatrice vous présentera les animations accompagnée de nos amis partenaires d’activités que tout un chacun pourra réaliser durant son séjour estival. Ceci autour d’un verre en dégustant des friandises salées! .

PIAU ENGALY Centre station Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

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English :

Marion, our friendly hostess, invites you every Sunday from 05/07/26 to 23/08/26 for a welcome drink, courtesy of the resort, to celebrate your arrival! Everyone is welcome!

L’événement Pot de bienvenue les dimanches d’été à Piau Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT de Piau-Engaly|CDT65