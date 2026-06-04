Dry

Atelier découverte de la céramique

Ancienne gare de tramway Dry Loiret

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-01

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Devenez apprenti céramiste dans une ancienne gare du Loiret!

Venez vivre une expérience hors du commun dans le cadre exceptionnel d’une ancienne gare chargée d’histoire. Pendant 1 heure, petits et grands modèlent leur propre bol, guidés pas à pas par un artisan passionné. Entre anecdotes sur le lieu, démonstrations et conseils personnalisés, plongez dans un moment créatif et ludique, propice à la déconnexion, pour façonner une pièce qui vous ressemble.

Après l’atelier, votre bol est séché, émaillé puis cuit par nos soins. Il sera disponible environ un mois plus tard à l’atelier, ou expédié directement chez vous (frais postaux en sus). 35 .

Ancienne gare de tramway Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

It’s your turn to work the land!

L’événement Atelier découverte de la céramique Dry a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE