Dry

Mon pain au levain confection de votre pain maison

Lieu-dit La Ferme d’Auluy Dry Loiret

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Gabriel Huot, reconverti en boulanger, a installé son fournil à Dry, où il façonne chaque pain à la main à partir de farine biologique et les cuit au feu de bois.

Lors de cet atelier, vous apprendrez à créer et entretenir votre propre levain, puis à malaxer et pétrir la pâte selon la méthode artisanale. En fin de séance, vous repartirez avec votre levain actif, mais aussi avec un pain tout juste sorti du four et un second pain prêt à cuire.

Pensez à apporter un saladier pour pétrir le pain, un torchon pour couvrir, un petit bocal pour le levain, un carnet de note, une petite balance de cuisine, un tablier ou vêtements adaptés, un chapeau s’il y a 38 .

Lieu-dit La Ferme d’Auluy Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

Learn how to make your own organic bread with an expert!

L’événement Mon pain au levain confection de votre pain maison Dry a été mis à jour le 2026-06-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE