FESTIVAL ZIK’N’DRY Dry
FESTIVAL ZIK’N’DRY Dry samedi 19 septembre 2026.
Dry
FESTIVAL ZIK’N’DRY
Parc culturel du Val d’Ardoux Dry Loiret
Tarif : 66 – 66 – EUR
66
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-20 01:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association Clérycoise CRICK FOR ZIK, vous invite à son 1er festival outdoor dans le Parc culturel du Val d’Ardoux à Dry !
L’association Clérycoise CRICK FOR ZIK, vous invite à son 1er festival outdoor dans le Parc culturel du Val d’Ardoux à Dry !
Avec 8 groupes de musique, de l’international au régional, seront en alternance sur 2 scènes
– CRUCIFIED BARBARA (hard rock féminin)(SWE)
– H.E.A.T (hard FM) (SWE)
– SEVI (métal alternatif moderne) (BUL)
– BIG ROCK SHOW by HEARTLINE (Hard FM/AOR) (FR)
– KINGDOM OF TOTO (tribute TOTO) (FR)
– 5150 (tribute VAN HALEN) (FR)
– N4 (tribute EXTREME) (FR)
– PRISM A (Hard Mélodique) (FR)
En co-organisation avec le Son & Lumière de Cléry !
Ouverture des portes 12h, début des concerts 13h
Sur place buvette et restauration possible, vestiaire, sanitaires, point d’eau 66 .
Parc culturel du Val d’Ardoux Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Cléry-based association CRICK FOR ZIK invites you to its 1st outdoor festival in Dry’s Parc culturel du Val d’Ardoux!
L’événement FESTIVAL ZIK’N’DRY Dry a été mis à jour le 2026-05-29 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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