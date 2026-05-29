Dry

FESTIVAL ZIK’N’DRY

Parc culturel du Val d’Ardoux Dry Loiret

Tarif : 66 – 66 – EUR

66

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-20 01:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association Clérycoise CRICK FOR ZIK, vous invite à son 1er festival outdoor dans le Parc culturel du Val d’Ardoux à Dry !

L’association Clérycoise CRICK FOR ZIK, vous invite à son 1er festival outdoor dans le Parc culturel du Val d’Ardoux à Dry !

Avec 8 groupes de musique, de l’international au régional, seront en alternance sur 2 scènes

– CRUCIFIED BARBARA (hard rock féminin)(SWE)

– H.E.A.T (hard FM) (SWE)

– SEVI (métal alternatif moderne) (BUL)

– BIG ROCK SHOW by HEARTLINE (Hard FM/AOR) (FR)

– KINGDOM OF TOTO (tribute TOTO) (FR)

– 5150 (tribute VAN HALEN) (FR)

– N4 (tribute EXTREME) (FR)

– PRISM A (Hard Mélodique) (FR)

En co-organisation avec le Son & Lumière de Cléry !

Ouverture des portes 12h, début des concerts 13h

Sur place buvette et restauration possible, vestiaire, sanitaires, point d’eau 66 .

Parc culturel du Val d’Ardoux Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Cléry-based association CRICK FOR ZIK invites you to its 1st outdoor festival in Dry’s Parc culturel du Val d’Ardoux!

L’événement FESTIVAL ZIK’N’DRY Dry a été mis à jour le 2026-05-29 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE