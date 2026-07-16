Une gare de 1914 devenue atelier de céramique : immersion chez un artisan d’art, Ancienne gare de Dry – Atelier de céramiste, Dry

Informations pratiques

Une gare de 1914 devenue atelier de céramique : immersion chez un artisan d’art 19 et 20 septembre Ancienne gare de Dry – Atelier de céramiste Loiret

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entrez dans un lieu où la terre, le feu et le geste donnent vie aux formes.

L’ancienne gare de tramway de 1914 abrite aujourd’hui l’atelier de céramique Terres Dessables. Dans ce cadre atypique, le céramiste vous ouvre les portes de son univers et vous invite à découvrir un métier vivant, entre création, transmission et savoir-faire.

Vous pourrez parcourir l’atelier en activité et comprendre les différentes étapes de fabrication d’une pièce en céramique, de la terre brute jusqu’à la cuisson.

Au fil de la visite :

découverte des techniques de modelage et de tournage

explication du processus de fabrication et de cuisson au bois

échanges autour du métier, de la démarche artistique et des engagements de production

Des démonstrations de modelage et de tournage auront lieu de 10h à 12h et de 15h à 17h, tout au long du week-end.

C’est aussi l’occasion de découvrir et d’acquérir des pièces uniques et petites séries directement issues de l’atelier, dans l’espace d’exposition.

Plus d’informations sur l’atelier:https://atelierterresdessables.fr/

Instagram: @atelier_terres_dessables Facebook: Atelier Terres Dessables

Ancienne gare de Dry – Atelier de céramiste 530 rue Raymond-Jésus 45370 Dry Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire https://www.instagram.com/atelier_terres_dessables/?hl=fr;https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/podcast-nicolas-dessables/ [{« link »: « https://atelierterresdessables.fr/ »}] Atelier de céramiste installé dans un lieu riche en histoire, une ancienne gare de tramway datant de 1914 et ancien atelier d’un céramiste réputé mondialement. Parking

Entrez dans un lieu où la terre, le feu et le geste donnent vie aux formes.

©emotiph