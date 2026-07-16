Exposition d’Art, Château du Bouchet, Dry

Informations pratiques

Exposition d’Art 19 et 20 septembre Château du Bouchet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir les œuvres de 4 artistes :

Frédérique Gourdon

À travers la transformation de la matière, Frédérique Gourdon explore les notions de mutation, de déplacement et d’impermanence. Son travail, entre tissage et détissage, interroge les temporalités du vivant et la fragilité des formes en évolution. Encres, papier et fil deviennent les vecteurs d’un langage poétique où chaque strate porte la mémoire du geste.

Inspirées des réseaux organiques, des structures végétales et de l’univers cellulaire, ses œuvres se déploient comme des paysages sensibles, oscillant entre apparition et effacement.

Le noir et blanc intensifie cette tension entre construction et disparition, révélant une cartographie mouvante du vivant.

Par ses installations, elle invite à une déambulation intérieure et à un déplacement du regard, rappelant la nécessité de préserver notre lien au monde.

Lucie Damond

La pratique du tissage et de la laque végétale de Lucie Damond s’affirme aujourd’hui dans des installations immersives qui renouent avec des pratiques paysannes. En glanant et en récoltant des matériaux naturels du territoire, elle expérimente des matières ancrées dans le vivant, dont la préservation est devenue indissociable de son travail. Elle valorise et réinterprète des techniques textiles traditionnelles pour mettre en lumière les gestes, façonner des espaces de vie et donner naissance à des objets et des matières qui prolongent un lien sensible au territoire.

Michèle Vandenberghe

Artiste plasticienne dont la pratique a évolué de la peinture à l’acrylique et à l’encre vers l’art textile, elle travaille les étoffes, les vêtements et la mode. Ses œuvres essentiellement abstraites sont composées de tissus de récupération, dentelles, feutre et, plus récemment, de toiles Jeans dont les variations de coloris et les degrés d’usure offrent des camaïeux et des possibilités de déchirures créatives. Cousus, brodés, déchirés, recousus, ses textiles portent des traces de souvenirs réels et incertains : différents temps se mêlent, s’assemblent et se superposent dans une démarche spontanée et instinctive.

Aurélie Schnell

Dessinatrice, calligraphe, graphiste et enseignante en art à l’ESAD Orléans et au sein de l’association Aux Alentours à Cléry Saint André, Aurélie Schnell développe une recherche autour du geste, de la ligne et de l’intensité de la couleur. Dans ses dessins comme dans ses explorations plus obsessionnelles, elle s’interroge sur l’idée de « faire geste », de faire corps, d’entrer en dialogue avec ce qui nous entoure et ce que nous portons en nous : paysages, soi, autres. Être en voyage(s), toujours : autour, dedans, traversés. Et construire sa bibliothèque.

Château du Bouchet Office Français de la Biodiversité, Rue du Bouchet, 45370 Dry Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire https://www.ofb.gouv.fr/ Château du XIXe siècle entouré d’un parc boisé d’une vingtaine d’hectares. Le château du Bouchet est relié à Cevenay par une longue allée, sans doute pour l’ancrer symboliquement au patrimoine ancien. Il doit son magnifique parc arboré à son premier propriétaire passionné de botanique. Le château a été édifié en 1853 sur les vestiges d’un édifice de la fin du XVIe siècle pour la famille Laage de La Rocheterie. Le plus célèbre représentant de cette dernière fut Maxime de Laage, écrivain et maire de Dry peu avant la guerre de 1870. Le domaine a été racheté en 1961 par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, devenu Office Français de la Biodiversité en 2020, et accueille un centre de formation pour agents techniques et techniciens de l’environnement (garde-chasses).

Venez découvrir les œuvres de 4 artistes

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