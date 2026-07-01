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AGENDA · Plouguerneau

Atelier découverte de la dentelle aux fuseaux Atelier Pioka Plouguerneau

vendredi 10 juillet 2026 · Atelier Pioka · Plouguerneau

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Atelier Pioka
Adresse
5 Place de l'Église
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Tarif

Plouguerneau

Atelier découverte de la dentelle aux fuseaux

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 12:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Venez expérimenter le croisement des fuseaux et découvrir un savoir-faire ancien sous un jour plus contemporain. Ce n’est pas aussi difficile que vous le pensez, vous verrez…
Vous réaliserez une pièce que vous emporterez à la fin de l’atelier.   .

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 79 23 88 79 

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English :

L’événement Atelier découverte de la dentelle aux fuseaux Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PAYS DES ABERS

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