Atelier découverte de la dentelle aux fuseaux Atelier Pioka Plouguerneau
vendredi 10 juillet 2026 · Atelier Pioka · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Atelier découverte de la dentelle aux fuseaux
Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 12:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez expérimenter le croisement des fuseaux et découvrir un savoir-faire ancien sous un jour plus contemporain. Ce n’est pas aussi difficile que vous le pensez, vous verrez…
Vous réaliserez une pièce que vous emporterez à la fin de l’atelier. .
Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 79 23 88 79
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English :
L’événement Atelier découverte de la dentelle aux fuseaux Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PAYS DES ABERS
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