Atelier découverte de la dentelle aux fuseaux Atelier Pioka Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Atelier découverte de la dentelle aux fuseaux

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:30:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Venez expérimenter le croisement des fuseaux et découvrir un savoir-faire ancien sous un jour plus contemporain. Ce n’est pas aussi difficile que vous le pensez, vous verrez…

Il n’est pas nécessaire de connaître la dentelle.

Vous réaliserez une pièce que vous emporterez à la fin de l’atelier. .

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 79 23 88 79

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English :

L’événement Atelier découverte de la dentelle aux fuseaux Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PAYS DES ABERS