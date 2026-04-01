Atelier découverte de la macrophotographie Argentat-sur-Dordogne
Atelier découverte de la macrophotographie Argentat-sur-Dordogne samedi 25 avril 2026.
Argentat-sur-Dordogne
Atelier découverte de la macrophotographie
Place Joseph-Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Atelier de découverte de la macrophotographie permettant d’explorer les techniques de prise de vue rapprochée et d’observer les détails du monde qui nous entoure. Encadré par AudeA, cet atelier propose une approche pratique et accessible pour s’initier à cette discipline photographique. .
Place Joseph-Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 90 11 mediatheque@xaintrie-val-dordogne.fr
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English : Atelier découverte de la macrophotographie
L’événement Atelier découverte de la macrophotographie Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-09 par Corrèze Tourisme
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