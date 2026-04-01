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Bal Catalan country Salle Multi Activités Argentat-sur-Dordogne

Bal Catalan country Salle Multi Activités Argentat-sur-Dordogne

Bal Catalan country Salle Multi Activités Argentat-sur-Dordogne samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle Multi Activités

Adresse : 30 avenue François Mitterand

Ville : 19400 Argentat-sur-Dordogne

Département : Corrèze

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Argentat-sur-Dordogne

Bal Catalan country

Salle Multi Activités 30 avenue François Mitterand Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Nous vous donnons rendez-vous pour un après-midi placé sous le signe du partage, de la convivialité et du plaisir de danser ensemble 
Des danses country catalanes seront présentées tout au long de l’après-midi, des explications et démonstrations accessibles à tous
Danseurs animateurs, vous êtes les bienvenus pour présenter une ou plusieurs danses ; votre participation fait toute la richesse de cet événement 
Goûter “auberge espagnole” chacun apporte un petit quelque chose à partager
Venez nombreux !   .

Salle Multi Activités 30 avenue François Mitterand Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 46 62 04 

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English : Bal Catalan country

L’événement Bal Catalan country Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-10 par Corrèze Tourisme

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