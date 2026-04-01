Bal Catalan country Salle Multi Activités Argentat-sur-Dordogne
Bal Catalan country Salle Multi Activités Argentat-sur-Dordogne samedi 25 avril 2026.
Argentat-sur-Dordogne
Bal Catalan country
Salle Multi Activités 30 avenue François Mitterand Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Nous vous donnons rendez-vous pour un après-midi placé sous le signe du partage, de la convivialité et du plaisir de danser ensemble
Des danses country catalanes seront présentées tout au long de l’après-midi, des explications et démonstrations accessibles à tous
Danseurs animateurs, vous êtes les bienvenus pour présenter une ou plusieurs danses ; votre participation fait toute la richesse de cet événement
Goûter “auberge espagnole” chacun apporte un petit quelque chose à partager
Venez nombreux ! .
Salle Multi Activités 30 avenue François Mitterand Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 46 62 04
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English : Bal Catalan country
L’événement Bal Catalan country Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-10 par Corrèze Tourisme
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