Bal Catalan country Salle Multi Activités Argentat-sur-Dordogne

Argentat-sur-Dordogne

Bal Catalan country

Salle Multi Activités 30 avenue François Mitterand Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Nous vous donnons rendez-vous pour un après-midi placé sous le signe du partage, de la convivialité et du plaisir de danser ensemble

Des danses country catalanes seront présentées tout au long de l’après-midi, des explications et démonstrations accessibles à tous

Danseurs animateurs, vous êtes les bienvenus pour présenter une ou plusieurs danses ; votre participation fait toute la richesse de cet événement

Goûter “auberge espagnole” chacun apporte un petit quelque chose à partager

Venez nombreux ! .

Salle Multi Activités 30 avenue François Mitterand Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 46 62 04

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English : Bal Catalan country

L’événement Bal Catalan country Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-10 par Corrèze Tourisme