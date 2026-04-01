Argentat-sur-Dordogne

Découverte de la nature pour les enfants à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-08-09

Accompagnés par un pédagogue de l’environnement, les enfants apprendront à comprendre la nature grâce à des petits jeux et une approche sensorielle de l’environnement. Pour les 6-12 ans .

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 78 21

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English : Découverte de la nature pour les enfants à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

L’événement Découverte de la nature pour les enfants à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-12 par Corrèze Tourisme