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Découverte de la nature pour les enfants à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne

Découverte de la nature pour les enfants à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne

Découverte de la nature pour les enfants à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne dimanche 26 avril 2026.

Adresse : avenue Lamartine

Ville : 19400 Argentat-sur-Dordogne

Département : Corrèze

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Argentat-sur-Dordogne

Découverte de la nature pour les enfants à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :
2026-04-26 2026-08-09

Accompagnés par un pédagogue de l’environnement, les enfants apprendront à comprendre la nature grâce à des petits jeux et une approche sensorielle de l’environnement. Pour les 6-12 ans   .

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 78 21 

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English : Découverte de la nature pour les enfants à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

L’événement Découverte de la nature pour les enfants à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-12 par Corrèze Tourisme

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