Atelier découverte de la sophrologie, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier découverte de la sophrologie Mercredi 27 mai, 14h00 Ludo-médiathèque Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T15:30:00+02:00

Des exercices simples de respiration, de relaxation qui pourront être refaits à la maison pour mieux gérer vos émotions et booster votre énergie.

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Avec Laurence Vissa, sophrologue.