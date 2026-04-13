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Atelier découverte de la sophrologie, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier découverte de la sophrologie, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier découverte de la sophrologie, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Ludo-médiathèque

Adresse : 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : Sur réservation

Atelier découverte de la sophrologie Mercredi 27 mai, 14h00 Ludo-médiathèque Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T15:30:00+02:00

Des exercices simples de respiration, de relaxation qui pourront être refaits à la maison pour mieux gérer vos émotions et booster votre énergie.

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
Avec Laurence Vissa, sophrologue.

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