Atelier découverte de la vannerie Salle d’exposition Laize-Clinchamps

Atelier découverte de la vannerie

Salle d’exposition 18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez nous rejoindre en famille pour une découverte des traditions de la vannerie et son histoire. Un atelier découverte des différentes techniques de tressages. Xavier, vannier depuis 10 ans en Normandie, vous accompagne pas à pas pour réaliser votre composition, une fleurs ou un petit pot.

LE PDC S’ANIME ATELIER DÉCOUVERTE DE LA VANNERIE

Venez nous rejoindre en famille pour une découverte des traditions de la vannerie et son histoire. Un atelier découverte des différentes techniques de tressages. Xavier, vannier depuis 10 ans en Normandie, vous accompagne pas à pas pour réaliser votre composition, une fleurs ou un petit pot. Vous apprenez quelques techniques de tressage du rotin fin. Vous réaliserez votre œuvre à votre goût, une composition durable et unique que vous conserverez longtemps.

Accessible à partir de 6 ans Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Mercredi 8 juillet

De 14h à 16h

Site touristique du Pont du Coudray, 18 Route de la Vallée de l’Orne, 14320 LAIZE-CLINCHAMPS

Atelier en extérieur selon la météo

ℹ️ Gratuit Sur inscription

02 31 50 09 72 .

Salle d’exposition 18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 31 50 09 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier découverte de la vannerie

Come and join us as a family as we explore the traditions and history of basketry. A workshop to discover different weaving techniques. Xavier, a basket-maker for 10 years in Normandy, will take you step by step through the process of making your own composition, a flower or a small pot.

L’événement Atelier découverte de la vannerie Laize-Clinchamps a été mis à jour le 2026-02-20 par Orne Odon Tourisme