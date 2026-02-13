Atelier découverte du Fablab Copernic, Espace Copernic, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier découverte du Fablab Copernic Vendredi 29 mai, 09h30 Espace Copernic Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T09:30:00+02:00 – 2026-05-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T09:30:00+02:00 – 2026-05-29T12:00:00+02:00

Chaque dernier vendredi du mois, le Fablab de Saint-Médard-en-Jalles ouvre ses portes à tous les curieux qui souhaitent découvrir cet atelier de fabrication numérique. Au cœur l’espace Copernic, découvrez les incroyables machines de cet atelier de fabrication : impression 3D, casque de réalité virtuelle, scanner de lasermétrie, création de maquette 3D, gravure sur bois…

Le FabLab est destiné à celles et ceux qui souhaitent mener des projets professionnels, bricoler, s’initier aux outils, logiciels et machines mis à disposition, en profitant de conseils et d’un accompagnement personnalisé, par un agent passionné et à l’écoute.

Que ce soit pour un projet professionnel ou simplement personnel, chacun peut trouver son compte pour créer et passer un temps convivial au Fablab.

Espace Copernic 60, place de la République 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « fablabmanager@saint-medard-en-jalles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 09 78 29 »}] [{« link »: « https://www.saint-medard-en-jalles.fr/mon-quotidien/economie-et-emploi/fablab/ »}]

Ville de Saint-Médard-en-Jalles