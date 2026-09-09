Atelier découverte du levain Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque l'Uni'Vert · Scaër
Informations pratiques
Scaër
Atelier découverte du levain
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:00:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Loin des processus industriels, le levain est une matière vivante qui demande patience, observation et passion. Pour lever le voile sur ces méthodes artisanales, nous donnons la parole à un boulanger passionné de notre commune Kylian Porée.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles tous publics .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
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English :
L’événement Atelier découverte du levain Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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