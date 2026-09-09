UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Scaër

Atelier découverte du levain Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque l'Uni'Vert · Scaër

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque l'Uni'Vert
Adresse
10 Rue René Le Hamp
Ville
29390 Scaër
Département
Finistère
Tarif

Scaër

Atelier découverte du levain

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:00:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

Loin des processus industriels, le levain est une matière vivante qui demande patience, observation et passion. Pour lever le voile sur ces méthodes artisanales, nous donnons la parole à un boulanger passionné de notre commune Kylian Porée.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles tous publics   .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier découverte du levain Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Scaër (Finistère)