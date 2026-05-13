Atelier-découverte du métal à repousser, Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély, Saint-Jean-d’Angély
Atelier-découverte du métal à repousser, Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély, Saint-Jean-d’Angély samedi 23 mai 2026.
Atelier-découverte du métal à repousser Samedi 23 mai, 18h30 Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Un atelier pour s’initier à la technique du métal à repousser en s’inspirant des motifs gravés et ciselés sur des oeuvres du musée numérique de la Micro-Folie et du musée des Cordeliers.
Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély 1 rue Louis Audouin-Dubreuil 17400 Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 25 09 72 https://www.facebook.com/MicroFolieSaintJeandAngely/ La Micro-Folie de Saint-Jean-d’Angély, installée dans l’Abbaye royale, offre l’accès à la culture pour tous grâce à ses 5 modules : musée numérique, espace de réalité virtuelle, FabLab, espace scénique et espace de convivialité.
Des animations sont régulièrement proposées pour le jeune public, les adultes et les familles. Stationnement gratuit à proximité
Un atelier pour s’initier à la technique du métal à repousser en s’inspirant des motifs gravés et ciselés sur des oeuvres du musée numérique de la Micro-Folie et du musée des Cordeliers.
©Ahmet Çiftçi via Pexels
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