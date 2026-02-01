Atelier Découverte du métier de soigneur animalier Allouville-Bellefosse
Atelier Découverte du métier de soigneur animalier Allouville-Bellefosse mercredi 25 février 2026.
Atelier Découverte du métier de soigneur animalier
12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-11-21 16:30:00
Date(s) :
2026-02-25 2026-08-19 2026-11-21
L’association CHENE invite les enfants à venir découvrir les animaux habituellement accueillis au centre de sauvegarde grâce à une mise en scène et des jeux de réflexion. Ces derniers pourront se familiariser avec certains outils utilisés par les soigneurs en manipulant les peluches pour accomplir eux-mêmes quelques soins . .
12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54 contact@associationchene.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Découverte du métier de soigneur animalier
L’événement Atelier Découverte du métier de soigneur animalier Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-01-30 par Yvetot Normandie Tourisme