Atelier Découverte du métier de soigneur animalier Allouville-Bellefosse

Atelier Découverte du métier de soigneur animalier

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-11-21 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-08-19 2026-11-21

L’association CHENE invite les enfants à venir découvrir les animaux habituellement accueillis au centre de sauvegarde grâce à une mise en scène et des jeux de réflexion. Ces derniers pourront se familiariser avec certains outils utilisés par les soigneurs en manipulant les peluches pour accomplir eux-mêmes quelques soins . .

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54 contact@associationchene.com

English : Atelier Découverte du métier de soigneur animalier

