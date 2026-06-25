Atelier découverte et dégustation des jambons de Bayonne et du Kintoa Ostabat-Asme
Atelier découverte et dégustation des jambons de Bayonne et du Kintoa Ostabat-Asme mercredi 18 novembre 2026.
Ostabat-Asme
Atelier découverte et dégustation des jambons de Bayonne et du Kintoa
140 Chemin Latsagako Bidea Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 10:30:00
fin : 2026-11-18 12:00:00
Date(s) :
2026-11-18
Un autre produit phare du Pays basque pour clôturer le cycle d’ateliers découverte Sarde Sardexka à Ostavals le jambon. Au menu présentation et expérimentation de ce qui fait la typicité et les différences entre nos deux appellations locales ! .
140 Chemin Latsagako Bidea Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 66 65 contact.iholdioztibarre@communaute-paysbasque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier découverte et dégustation des jambons de Bayonne et du Kintoa
L’événement Atelier découverte et dégustation des jambons de Bayonne et du Kintoa Ostabat-Asme a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ostabat-Asme (Pyrénées-Atlantiques)
- Soirée Mutxiko + auberge espagnole Ostabat-Asme 1 juillet 2026
- Visite commentée de la chapelle d’Haranbeltz en continu Ostabat-Asme 2 juillet 2026
- Visite commentée de la chapelle d’Haranbeltz en continu Ostabat-Asme 9 juillet 2026
- Visite commentée de la chapelle d’Haranbeltz en continu Ostabat-Asme 16 juillet 2026
- Visite commentée de la chapelle d’Haranbeltz en continu Ostabat-Asme 23 juillet 2026