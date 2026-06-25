Atelier découverte et dégustation des jambons de Bayonne et du Kintoa Ostabat-Asme mercredi 18 novembre 2026.

Ostabat-Asme

Atelier découverte et dégustation des jambons de Bayonne et du Kintoa

140 Chemin Latsagako Bidea Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 10:30:00

fin : 2026-11-18 12:00:00

Date(s) :

2026-11-18

Un autre produit phare du Pays basque pour clôturer le cycle d’ateliers découverte Sarde Sardexka à Ostavals le jambon. Au menu présentation et expérimentation de ce qui fait la typicité et les différences entre nos deux appellations locales ! .

140 Chemin Latsagako Bidea Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 66 65 contact.iholdioztibarre@communaute-paysbasque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier découverte et dégustation des jambons de Bayonne et du Kintoa

L’événement Atelier découverte et dégustation des jambons de Bayonne et du Kintoa Ostabat-Asme a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque