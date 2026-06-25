Ostabat-Asme

Atelier découverte et dégustation du fromage Ossau Iraty

140 Chemin Latsagako Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:30:00

fin : 2026-10-28 12:00:00

Date(s) :

2026-10-28

A deux pas du syndicat de l’AOP Ossau-Iraty, quoi de plus naturel que de vous emmener sur la piste du fromage ? L’association Sarde Sardexka vous fait découvrir les coulisses de sa production, les différents types de fromage et la meilleure manière de les savourer ! .

140 Chemin Latsagako Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 66 65 contact.iholdioztibarre@communaute-paysbasque.fr

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English : Atelier découverte et dégustation du fromage Ossau Iraty

L’événement Atelier découverte et dégustation du fromage Ossau Iraty Ostabat-Asme a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque