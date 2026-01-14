Atelier découverte La fabrique créative Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Atelier découverte La fabrique créative

Mercredi 11 février 2026 à partir de 14h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11

Atelier découverte La fabrique créative.Enfants

Cap sur les fonds marins ! Un temps partagé entre la découverte de jeux vidéo immersifs d’exploration des fonds marins, de jeux d’adresse et de logique et la création de pièces de jeux de société avec une imprimante 3D.



Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com

Discovery workshop: The creative factory.

