Atelier-découverte La vie sauvage autour du Noyer au Moulin de la Vie Contée Ligneyrac
Atelier-découverte La vie sauvage autour du Noyer au Moulin de la Vie Contée Ligneyrac mercredi 15 juillet 2026.
Ligneyrac
Atelier-découverte La vie sauvage autour du Noyer au Moulin de la Vie Contée
74 Bas d’Issole Ligneyrac Corrèze
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12
Animation sur le site du Moulin La Vie Contée (site de culture de Noyers, de production d’huile de noix et d’autres produits tirés de ces fruits à coque) à la découverte du cycle de vie du Noyer et de ses relations, bonnes ou moins bonnes, avec la faune et la flore sauvages.
Animation encadrée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V), sur réservation
Durée 1h30
Possibilité d’inclure, à l’issue de chacune de ces animations, une visite métier de 45 mn
Une dégustation gourmande des produits de la boutique est proposée en fin d’animation. .
74 Bas d’Issole Ligneyrac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 02 60 49
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English : Atelier-découverte La vie sauvage autour du Noyer au Moulin de la Vie Contée
L’événement Atelier-découverte La vie sauvage autour du Noyer au Moulin de la Vie Contée Ligneyrac a été mis à jour le 2026-06-16 par Corrèze Tourisme