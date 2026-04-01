Atelier-découverte Le Petit Peuple de la Mare Rue Gustave Vidalin Naves
Atelier-découverte Le Petit Peuple de la Mare Rue Gustave Vidalin Naves samedi 18 avril 2026.
Naves
Atelier-découverte Le Petit Peuple de la Mare
Rue Gustave Vidalin Espace Lenoir Naves Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Durée 1 h 45 Matériel pédagogique fourni Prévoir bottes et vêtements adaptés – .
Rue Gustave Vidalin Espace Lenoir Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04
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English : Atelier-découverte Le Petit Peuple de la Mare
L’événement Atelier-découverte Le Petit Peuple de la Mare Naves a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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