Atelier-découverte Le Petit Peuple de la Mare Rue Gustave Vidalin Naves

Naves

Atelier-découverte Le Petit Peuple de la Mare

Rue Gustave Vidalin Espace Lenoir Naves Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Durée 1 h 45 Matériel pédagogique fourni Prévoir bottes et vêtements adaptés – .

Rue Gustave Vidalin Espace Lenoir Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04

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English : Atelier-découverte Le Petit Peuple de la Mare

L’événement Atelier-découverte Le Petit Peuple de la Mare Naves a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze