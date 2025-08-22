Le chemin des lavoirs 7km Naves Allier
Le chemin des lavoirs 7km Départ face à l’église 03330 Naves Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Au cœur de larges étendues cultivées, Naves collectionne les vues panoramiques sur la plaine et abrite fontaines, lavoirs et souvenirs de forteresse.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Set amidst wide-open farmlands, Naves boasts panoramic views over the plain and is home to fountains, washhouses and fortress reminders.
Deutsch :
Naves liegt inmitten von weiten, landwirtschaftlich genutzten Flächen und bietet einen Panoramablick auf die Ebene, Brunnen, Waschhäuser und Festungssouvenirs.
Italiano :
Nel cuore di ampi campi coltivati, Naves vanta una vista panoramica sulla pianura e ospita fontane, lavatoi e resti di una fortezza.
Español :
En el corazón de amplios campos cultivados, Naves goza de vistas panorámicas sobre la llanura y alberga fuentes, lavaderos y vestigios de una fortaleza.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme